Немецкий производитель промышленных роботов KUKA передает бизнес в России местному менеджменту

Производитель промышленных роботов KUKA, принадлежащий китайскому холдингу Midea, передал российское подразделение во временное управление местному менеджменту. Сделка была официально оформлена 29 декабря 2023 года, и компания сменила название на «Промышленная робототехника».



Гендиректором стал Петр Смоленцев, ранее занимавший пост коммерческого директора. Под его контролем оказалось 95% долей компании, остальные 5% принадлежат финансовому директору Сергею Каткову. Детали сделки не разглашаются.

«Промышленная робототехника» продолжит операционную деятельность, сохраняя существующие бизнес-процессы, и будет выполнять обязательства перед клиентами, включая поддержку пользователей роботов KUKA. Команда компании, обладающая международной экспертизой, продолжит обмен опытом с китайскими коллегами KUKA.

KUKA открыла официальное представительство в России в 2007 году, и каждый второй промышленный робот на российских и СНГ-предприятиях — это робот KUKA (более 4,3 тысячи машин). Сервисная поддержка не прекращалась.

Роботы KUKA активно используют автопроизводители, включая АвтоВАЗ и КАМАЗ. В 1974 году начались поставки автоматизированных комплексов KUKA в Россию, а в 1984 году на базе АвтоВАЗа организовали контрактное производство. К 2004 году собрали 1,5 тысячи роботов.

Выручка российского представительства KUKA упала более чем вдвое в 2022 году и составила около 420 млн рублей, при этом убыток составил 75 млн рублей, по сравнению с прибылью в 2021 году.

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Маргарита Головатенко