Сегодня в Казани ожидается до -15 градусов
В четверг, 11 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная погода. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в столице республики прогнозируется от -13 до -15 градусов. Ожидается снег, местами метель. Ветер южный 8—13 м/с, местами порывами до 15—20 м/с. На дорогах гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -13 до -18 градусов. На востоке республики местами до -21˚. Днем будет небольшой, местами умеренный снег и метель. На дорогах сохранится гололедица.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым