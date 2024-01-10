В Казани водитель грузовика выехал на встречную полосу движения: пострадали двое

Сегодня около 12.12 на улице в Казани произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. По данным ГИБДД Казани, 32-летний водитель грузового автомобиля МАН выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя встречными автомобилями — Ford и Nissan.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Ford и его пассажирка, которые были госпитализированы с различными травмами.

Госавтоинспекция уже возбудила дело об административном правонарушении и проводит расследование. По его итогам будет принято законное процессуальное решение.

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