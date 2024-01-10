Сотрудники МЧС России спасли двух человек — они застряли в тайге на несколько месяцев

Специалисты МЧС России в Красноярском крае провели успешную операцию по спасению двух человек и трех собак, застрявших в тайге на несколько месяцев.

Двое охотников находились в тайге с сентября прошлого года, когда одному из них, 79-летнему мужчине, стало плохо во время возвращения домой. Мужчины остановились в охотничьей избе, и младший напарник отправился за помощью, но из-за непогоды и глубоких сугробов был вынужден вернуться.

Оставшись без еды, охотники связались с родными и сообщили о ситуации. Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 оперативно прибыли в урочище Кушма, эвакуировали всех и доставили в Северо-Енисейский, где передали их медицинским службам.

Операция проводилась силами 8 специалистов МЧС и 1 единицы техники.

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