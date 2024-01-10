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Вероника Степанова рассказала, чем сборная Татарстана выделяется среди других команд

14:28, 10.01.2024

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выделила несколько причин, почему сборная Татарстана выделяется среди других команд накануне пятого этапа Альфа‑Банк Кубка России по лыжным гонкам. Он пройдет в Казани с 11 по 14 января.

Спортсменка отметила три ключевых аспекта. Во-первых, все члены сборной одеты в командные цвета, что создает единый образ. Во-вторых, татарстанская сборная всегда многочисленна, что говорит о хорошей организации и поддержке. В-третьих, у них есть все необходимое для успешной подготовки: сервис лыж, медицинские услуги, физиотерапия и собственный фотограф, пишет «Матч ТВ».

Лыжница также отметила, что многие молодые спортсмены мечтают выступать за Татарстан благодаря его сильной подготовке и поддержке.

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Спорт Татарстан
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