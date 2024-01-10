Вероника Степанова рассказала, чем сборная Татарстана выделяется среди других команд

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выделила несколько причин, почему сборная Татарстана выделяется среди других команд накануне пятого этапа Альфа‑Банк Кубка России по лыжным гонкам. Он пройдет в Казани с 11 по 14 января.

Спортсменка отметила три ключевых аспекта. Во-первых, все члены сборной одеты в командные цвета, что создает единый образ. Во-вторых, татарстанская сборная всегда многочисленна, что говорит о хорошей организации и поддержке. В-третьих, у них есть все необходимое для успешной подготовки: сервис лыж, медицинские услуги, физиотерапия и собственный фотограф, пишет «Матч ТВ».

Лыжница также отметила, что многие молодые спортсмены мечтают выступать за Татарстан благодаря его сильной подготовке и поддержке.

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