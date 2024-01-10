Банк России рекомендует банкам блокировать счета компаний-нелегалов

Центральный банк России выпустил рекомендации для банков по выявлению и блокировке счетов компаний, связанных с нелегальной деятельностью и финансовыми пирамидами. Для этого банки могут использовать список компаний с признаками нелегальности и финансовых пирамид, а также информацию платформы «Знай своего клиента».

В случае подозрения в незаконной деятельности банк должен отказать в проведении операции. После двух отказов в течение года договор банковского счета с клиентом может быть расторгнут.

Если клиент имеет высокий уровень риска, присвоенный платформой «Знай своего клиента», Банк России рекомендует кредитной организации применить дополнительные меры контроля, включая блокировку возможности распоряжения деньгами на счете и исключение из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.

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