Приставы Альметьевска помогли организации вернуть 3,5 миллиона рублей

Предприятие из Альметьевского района выполнило работы по соглашению со строительной организацией города, но не получило оплату за свои услуги. Подрядчик обратился в арбитражный суд Татарстана, который вынес решение о взыскании долга со строительной компании — 3,3 миллиона рублей основного долга и более 180 тысяч рублей неустойки, сообщает пресс-служба ГУФССП России по республике.

Судебный пристав-исполнитель вручил представителю должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Руководству компании дали 5 дней на погашение долга, но средства не были перечислены. Пристав выезжала на предприятие для встречи с директором компании, но по месту регистрации никого не нашла. Оказалось, что должник сменил прописку.

Пристав отправила запросы в банки и обнаружила счет должника. Она вынесла постановление об обращении взыскания на долг. Деньги были перечислены взыскателю, и решение суда исполнено.

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