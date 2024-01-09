В Татарстане компания виновника ДТП возместила ущерб пострадавшему после вмешательства приставов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приставы помогли жителю Челнов получить возмещение материального ущерба после ДТП на трассе в Тукаевском районе, в результате которого пострадал его автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



Виновником ДТП стал сотрудник строительной фирмы. Страховая компания выплатила жителю Челнов 400 тысяч рублей на восстановление авто, но этого не хватило. Руководство строительной фирмы отказывалось возмещать ущерб.

Суд Тукаевского района иск челнинца поддержал: обязал выплатить более 600 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил в районное отделение судебных приставов. Пристав-исполнитель сообщил руководителю организации о возможных мерах принудительного взыскания. После встречи с приставами фирма возместила ущерб.

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Маргарита Головатенко