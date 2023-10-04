В Казани представили проект нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В казанской ратуше состоялась презентация проекта нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум». Концепцию раису Татарстана Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину представил известный российский архитектор Сергей Скуратов, сообщает пресс-служба мэрии.

Он объяснил, что гостиничный комплекс будет состоять из пяти зданий различной этажности. Между зданиями будет благоустроено пространство с местами отдыха, через которое можно будет также пройти к берегу Казанки. Предполагается благоустройство самой набережной и создание зеленой зоны.

— Наша задача была не перегрузить данный участок массивными строениями. Поэтому здания будут разной этажности и разместятся на разных линиях, чтобы сохранился простор. Через открытый стилобат будет открываться вид на берег Казанки, а для смягчения восприятия одной из особенностей архитектурного облика зданий станут их скругленные углы, будет также воссоздан эффект «вмятого» фасада, — сказал Скуратов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рустам Минниханов в целом положительно оценил представленный проект, сделав некоторые замечания для устранения. Он поручил два первых здания гостиниц возвести к саммиту БРИКС, который состоится в Казани в октябре следующего года.

Татарстанский лидер также поручил провести необходимое благоустройство территории и набережной, а также обеспечить подъездные пути к гостиничному комплексу таким образом, чтобы не перегружать существующий трафик.

«Реальное время» писало, что рядом с мостом развернулись масштабные строительные работы. Как рассказали интернет-изданию казанцы, которые живут неподалеку, работы по засыпке реки и начало стройки они заметили в конце июня этого года. Подробности — в большом материале.

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Айрат Назипов