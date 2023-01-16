В Татарстане сократят штат управления ЗАГСа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане решили сократить штат управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС), соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Численность работников сократится с 16 до 13 человек к 1 июля этого года. Уменьшится месячный фонд оплаты труда управления — с 364 тысяч до 335 тысяч рублей (8%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление записи актов гражданского состояния rабинета Министров Татарстана на сегодняшний день возглавляет Гульшат Нигматуллина. У нее есть один заместитель — Ренат Ахметзянов.



В структуре управления ЗАГС несколько отделов — правовой, организационной и кадровой работы; информационных ресурсов и оказания государственных услуг; контрольно-методической работ, а также сектор ресурсного обеспечения и государственных закупок.



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Маргарита Головатенко