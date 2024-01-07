В Набережных Челнах пожарные спасли из огня мужчину

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня в Набережных Челнах пожарные из огня спасли мужчину. Его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

7 ноября в 10:15 поступило сообщение о пожаре в одном из домов в Новом городе. Загорелся зал однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Житель, находившийся на балконе и отрезанный дымом от выхода, просил о помощи. Пожарные вывели мужчину по лестнице, предварительно надев на него маску спасаемого.

«Скорая помощь» диагностировала у 39-летнего челнинца отравление продуктами горения, поэтому его отвезли в городскую больницу №2.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В пресс-службе ведомства добавили, что площадь пожара была равна 8 м². Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, 3 января короткое замыкание гирлянды на искусственной елке стало причиной пожара в квартире дома по улице Гафиатуллина в Альметьевске. В результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.



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Галия Гарифуллина