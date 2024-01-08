С начала конфликта в секторе Газа погибли более 23 тысяч палестинцев
Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, превысило 23 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав анклава.
В ведомстве уточнили, что общее число пострадавших также возросло за прошедшие сутки и в настоящий момент составляет 58 926.
Всего за последние 24 часа погибли 249 человек, ранения получили еще 510.
4 января сообщалось, что число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа приблизилось к 22,5 тысячи человек.
На этой неделе Израиль отказался от нового соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Уточняется, что такое предложение Израилю поступило от египетских и катарских посредников 31 декабря.
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