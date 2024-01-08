В Приволжском районе Казани из-за обрыва проводов остановилось движение трамваев и троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В Приволжском районе Казани на остановке общественного транспорта по улице Гарифьянова оборвались линии электропередачи, из-за чего движение троллейбусов и трамваев было остановлено.

После обрыва проводов троллейбусы и трамваи прекратили свое движение в сторону проспекта Победы около часа назад. В настоящее время оно все еще не восстановлено.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В прошлом месяце на участке от улицы Глазунова в сторону Саид-Галеева по улице Авангардной перестали ходить трамваи маршрутов №3 и 5. Причиной тому стали работы «Водоканала». Их проводили на участке по улице Авангардной, 153.

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Максим Кокунин