СМИ: Польша скрывала данные о подозреваемых во взрывах на «Северных потоках»

Фото: скриншот от realnoevremya.ru

Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

— По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле, — говорится в публикации.

Следствие давно склоняется к выводу, что атаку на трубопроводы совершили с территории Украины через Польшу. Тем не менее неспособность Варшавы сотрудничать мешает установить, было предыдущее польское правительство в курсе этого или нет. Как рассказали собеседники агентства, несколько местных служб безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории республики. Кроме того, чиновники из некоторых ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, «не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию».

При этом следователи из Германии ждали два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами, поэтому у них сложилось впечатление, что последние не желают или не могут сотрудничать.

В октябре апелляционный суд в Польше утвердил решение суда первой инстанции об отмене штрафов, наложенных на участвующие в строительстве «Северного потока — 2» компании, в числе которых «Газпром».



Штрафы в 2020 году наложило польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK). По данным издания, апелляционный суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции, который в 2022 году провел разбирательство по делу о наложении штрафа на «Газпром» и пять фирм (Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Суд отклонил наложенные в 2020 году финансовые штрафы на сумму более $7,2 млрд по текущему курсу для «Газпрома» и $58 млн для других организаций.

В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

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Максим Кокунин