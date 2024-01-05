«Ак Барс» начал 2024 год с побед, обыграв «Адмирал»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

В составе казанской команды дубль оформил Вадим Шипачев (47‑я и 64‑я минуты). У «Адмирала» отличился Кирилл Петьков (35).

После сегодняшнего матча нападающий «Ак Барса» Александр Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ. Так, теперь в его активе 686 (238+448) очков в матчах регулярного чемпионата и плей‑офф

«Ак Барс» имеет 54 очка и занимает 7‑е место в Восточной конференции, «Адмирал» же потерпел четвертое поражение подряд и идет 12‑м на Востоке (38 очков). В следующий раз казанцы встретятся 7 января с ХК «Автомобилист».

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Илина Хакимова