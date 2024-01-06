В 2024 году страховые пенсии в России проиндексированы на 7,5% — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

С 1 января страховые пенсии проиндексированы на 7,5%. Повышение затронуло более 30 млн неработающих пенсионеров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

После перерасчета средний размер выплат составит 22,5 тысячи рублей. Средний размер пенсий по старости — 23,5 тысячи. Кроме того, с 2024 года в России повысился возраст выхода на пенсию по старости: для женщин — 58 лет, для мужчин — 63 года.

Другим изменением в этом году стало повышение призывного возраста в армию с 27 до 30 лет. Те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, под призыв не попадают — их переводят в запас по прежним правилам.

Кроме того, с начала года на 4,5% проиндексировали отдельные выплаты военнослужащим, а также сотрудникам ряда федеральных органов.

Напомним, в Татарстане проиндексируют негосударственные пенсии некоторых работников бюджетной сферы. С 1 января 2024 года размер такой пенсии составляет 340 рублей в месяц. Решение принято «в целях повышения уровня социальной защищенности работников бюджетной сферы в Татарстане».

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Галия Гарифуллина