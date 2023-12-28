В Татарстане проиндексируют негосударственные пенсии бюджетников
В Татарстане проиндексируют негосударственные (дополнительные) пенсии некоторых работников бюджетной сферы, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Документ устанавливает, что с 1 января 2024 года размер такой пенсии составит 340 рублей в месяц.
В распоряжении указывается, что решение принято «в целях повышения уровня социальной защищенности работников бюджетной сферы в Татарстане».
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