Минобороны: над Черным морем уничтожены шесть украинских ракет «Нептун»

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Дежурные средства ПВО России сбили шесть украинских ракет уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Около 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Напомним, сегодня около 00.30 над Крымским полуостровом были уничтожены четыре украинские ракеты. В военном ведомстве ранее отметили, что вечером 5 января над западной частью акватории Черного моря были перехвачены пять украинских беспилотников.



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Галия Гарифуллина