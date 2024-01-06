World Athletics не сократила представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сократила представительство граждан России в своем пуле допинг-тестирования. Об этом сообщает ТАСС.

В новый международный пул тестирования включено 40 российских спортсменов. Столько же граждан было в представительстве страны в четвертом квартале прошлого года.

Атлеты, которых включили в международный пул допинг-тестирования, должны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, российские легкоатлеты не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое заявление сделал президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу. Он отметил, что World Athletics не испытывает давления в связи с решением МОК о допуске россиян и белорусов до Олимпиады.



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Галия Гарифуллина