Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российские легкоатлеты не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, такое заявление сделал президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.



— Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей, — приводит его слова «РИА Новости».

Себастьян Коу отметил, что World Athletics не испытывает давления в связи с решением МОК о допуске россиян и белорусов до Олимпиады.

Сегодня Международный олимпийский комитет допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. К участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе МОК может допустить россиян и белорусов, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. На сегодняшний день их насчитывается 11 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спортсмены и профессиональное сообщество РФ будут самостоятельно принимать решение об участии в предстоящих Олимпийских играх в Париже.

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Маргарита Головатенко