В России суд обязал Google разблокировать аккаунты одного из телевизионных каналов на YouTube

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта google.com

В Москве арбитражный суд обязал Google разблокировать четыре аккаунта телевизионного канала «Пятый канал» на YouTube. Доступ к ним на платформе закрыли еще в марте 2022 года.

Суд признал незаконным односторонний отказ Google и ее российской дочерней компании в доступе к каналам «Пятый канал Мультиблог», «Пятый канал live», «Пятый канал stream» и «Пятый канал. Новости».



— Обязать общество с ограниченной ответственностью «Гугл» и Google LLC восстановить доступ пользователей к просмотру указанных каналов акционерного общества «Петербург» в YouTube, — сообщает ТАСС, ссылаясь на решение суда.

realnoevremya.ru (архив)

Помимо этого, суд постановил взыскать с компании и ее «дочки» неустойку на случай неисполнения решения в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного вердикта.

Однако Google LLC решили обжаловать это решение в Девятом Арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Московского региона, но не добились успеха.

Напомним, в октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом российское подразделение Google — ООО «Гугл». В конце августа 2023 года после первого собрания кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов добавили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной голосующий кредитор в реестре — Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.



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Илина Хакимова