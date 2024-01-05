Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру для запуска ИИ-помощника

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео youtube.com/@MicrosoftWindows

Компания Microsoft анонсировала изменения в клавиатуре своих компьютеров на базе Windows 11. Вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди заявил, что на ней появится новая клавиша, запускающая ИИ-помощник Copilot собственной разработки.

— Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре ПК с Windows почти за три десятилетия. Мы считаем, что это позволит людям легче участвовать в трансформации ИИ.

Как уточняется, по задумке, «клавиша Copilot присоединяется к клавише Windows в качестве основной части клавиатуры ПК, и при нажатии новая клавиша вызывает интерфейс Copilot в Windows, что упрощает использование Copilot в повседневной работе».



По словам Мехди, первые компьютеры с клавишей Copilot на клавиатуре появятся в продаже уже в ближайшие несколько недель и станут доступны в конце февраля или начале весны.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 трлн рублей к ВВП России. По его словам, эффект будет достигнут не только в связи с изобретением самих технологий и научных разработок, но и от практического применения ИИ.

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Илина Хакимова