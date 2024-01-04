МОК: россияне и белорусы не будут принимать участие в зимней юношеской Олимпиаде в Южной Корее

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее с 19 января по 1 февраля, не примет участия ни один нейтральный спортсмен. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Отвечая на вопрос, будут ли принимать в играх участие молодые спортсмены из России и Белоруссии, в пресс-службе заявили, что «ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года».

Напомним, квалификационный период на соревнования завершился в декабре 2023 года, уточняет ТАСС.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На зимних юношеских Олимпийских играх разыграют 81 комплект наград. В его программу входят фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт, лыжные гонки, биатлон, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

О том, что российские спортсмены не смогут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе, стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда в МОК уже заявляли, что ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не будет допущен на соревнования.



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Илина Хакимова