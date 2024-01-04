В казанском ТЦ «Мега» пройдет Рождественский хоровой концерт
В казанском торговом центре «Мега» в понедельник, 8 января, в дни празднования Рождества Христова, состоится рождественское выступление хоров Казанской епархии.
Концерт начнется в 16:00 мск (место проведения — галерея напротив бывшей «Икеи»).
Хоры исполнят церковные и светские праздничные песнопения, посвященные Рождеству. Вход на концерт — бесплатный.
В Татарстанской митрополии уже анонсировали служения митрополита Кирилла в Рождественский сочельник и в праздник Рождества Христова. Мероприятия пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.
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