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В казанском ТЦ «Мега» пройдет Рождественский хоровой концерт

17:13, 04.01.2024 1
В казанском ТЦ «Мега» пройдет Рождественский хоровой концерт
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В казанском торговом центре «Мега» в понедельник, 8 января, в дни празднования Рождества Христова, состоится рождественское выступление хоров Казанской епархии.

Концерт начнется в 16:00 мск (место проведения — галерея напротив бывшей «Икеи»).

Хоры исполнят церковные и светские праздничные песнопения, посвященные Рождеству. Вход на концерт — бесплатный.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстанской митрополии уже анонсировали служения митрополита Кирилла в Рождественский сочельник и в праздник Рождества Христова. Мероприятия пройдут в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.

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Илина Хакимова
ОбществоКультура Татарстан
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