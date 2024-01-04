Владимир Путин объявил благодарность президента России начальнику отдела Росреестра по Татарстану
Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику финансово-экономического отдела Росреестра по Татарстану Диле Муртазиной.
Муртазина была удостоена благодарности президента «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
В декабре 2023 года Владимир Путин удостоил государственными наградами двух жителей Татарстана. Так, замдиректора департамента безопасности акционерного коммерческого банка «Ак Барс» вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени. Генеральный директор ООО «Мостостроительное управление» Бахрам Талыб оглы Мустафаев удостоился звания «Заслуженный строитель России».
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