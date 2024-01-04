Власти Татарстана выразили соболезнования родным и близким Рафила Нугуманова

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью экс-заместителя министра внутренних дел по республике Рафила Нугуманова. Некролог подписали раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие.



— Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату. 2 января 2024 года после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался Нугуманов Рафил Габтрафикович, генерал-майор милиции, бывший заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан — начальник службы милиции общественной безопасности, — говорится в некрологе.

Рафил Нугуманов родился 1 июля 1949 года в деревне Салтыганово Апастовского района Татарской АССР (ныне Кайбицкого муниципального района). В 1970 году начал свою трудовую деятельность милиционером Кировского РОВД Казани.

С 1975 по 1981 год работал на различных должностях в Управлении уголовного розыска МВД Татарской АССР. Следующие восемь лет — до 1989 года — он руководил Агрызским РОВД и Альметьевским ГРОВД. Затем, до 1993 года являлся заместителем начальника управления уголовного розыска, начальником управления профилактической службы МВД Татарской АССР, после чего возглавлял Чистопольский ГРОВД.



В том же году Нугуманова назначили заместителем министра внутренних дел Республики Татарстан — начальником службы милиции общественной безопасности.

— Проработав на этом посту более 15 лет, он внес большой вклад в создание многоуровневой системы профилактики правонарушений в республике. Был одним из инициаторов возрождения работы общественных пунктов охраны порядка. Под его руководством была проведена масштабная работа по укреплению службы участковых уполномоченных милиции и решению их социально-бытовых вопросов, — подчеркивается в некрологе.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Нугуманов неоднократно находился в составе объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на территории Северного Кавказа. Он награжден орденом Мужества.



С 2009 года Нугуманов являлся депутатом Государственного совета Татарстана IV и V созывов, был заместителем председателя Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку.

— В период парламентской деятельности Р. Г. Нугуманов использовал свой практический опыт для развития законодательства Республики Татарстан в сфере профилактики правонарушений. При его непосредственном участии были разработаны и приняты законы, направленные на участие граждан в обеспечении охраны общественного порядка, организацию народных дружин, — сказано в некрологе.

С 2020 по 2023 год Нугуманов являлся заместителем председателя Общественной палаты Татарстана.

Рафил Нугуманов награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями Жукова, «За отличие в охране общественного порядка», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», имел звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» и «Заслуженный юрист Республики Татарстан» и др.



— Р. Г. Нугуманов был образцом профессионализма и человеческой порядочности. Настойчивость в достижении поставленной цели, преданность избранному делу, верность своим идеалам и убеждениям, а также внимательное отношение к людям снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Нугуманове Рафиле Габтрафиковиче навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в некрологе.

Рафил Нугуманов скончался 2 января на 75-м году жизни. Вчера в Казани состоялась церемония прощания. Ранее свои соболезнования выразил раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин.



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Илина Хакимрва