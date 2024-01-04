«Новый год начался с красоты необыкновенной»: митрополит Кирилл посетил Музей частных коллекций в Доме приемов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru музеем

В особый для всех православных период предпразднства Рождества Христова (он длится пять дней и подчеркивает значимость события) Его Высокопреосвященство митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Музей частных коллекций в Доме приемов и познакомился с экспозицией Международного института культурного наследия.

Живопись старых мастеров, воплощающая сюжеты из Нового Завета, составляет значительную часть Большого собрания изящных искусств. Детство и юность Иисуса Христа, образы Девы Марии с Младенцем, изображение святых и мучеников кисти великих, большей частью итальянских мастеров представлены в большинстве залов музея, но настоящая россыпь имен сосредоточена в зале князей Голицыных — Микеле Тозини, Паоло Ломацци, Леньянино, Джордано, Рени, Строцци, Тревизани... Особый статус гостя превратил экскурсию в живой диалог, темами которого стали и картины старых мастеров, и сама священная история, и ее отражение в европейском и русском искусстве. Архиерей Русской православной церкви оказался знатоком живописи, сразу узнавая и комментируя многие религиозные сюжеты, представленные в собрании, — «Христос в Эммаусе», «Колесование Екатерины Александрийской» и др.



предоставлено realnoevremya.ru музеем

Двухчасовое посещение Международного института культурного наследия завершилось обсуждением планов сотрудничества МИКН и Музея Казанской епархии в Каминном зале Дома приемов. В активе музеев уже есть один успешный совместный выставочный проект в Музее Казанской епархии, а теперь речь шла о совместном праздновании Дня православной книги, который отмечается 14 марта, что приурочено ко дню выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта (по старом у стилю) 1564 года.

Обычно этот день приходится на пост, поэтому мы отмечаем его скромно, отметил митрополит Казанский и Татарстанский, а в наступившем году Великий пост начинается поздно — 18 марта, что позволяет провести День православной книги как настоящий праздник российской книжности.

— И это поможет нам расширить представление о вкладе в культуру российских меценатов, в честь которых мы назвали залы музея, — Румянцевых, Юсуповых, Горчаковых, Строгановых, настоящих библиофилов, чьи коллекции послужили основой общественных библиотечных собраний, а у Румянцева и вовсе превратилось в главную библиотеку страны, — отметила старший научный сотрудник МИКН Светлана Бородина. — Знатоками православной книги, в том числе миссионерской и переводной, являются некоторые из членов Общественного совета редакции нашего журнала «Мир искусств», церковь издавала сборники литографий и гравюр картин на религиозные сюжеты, многие из которых представлены в БСИИ, так что тема благодатная…

Иерарх религиозной общины Татарстана выразил восхищение интерьерами Дома приемов, особой аурой этого места, так способствующей интеллектуальной деятельности, интересовался тем, какие мероприятия здесь проходят, и оставил подробную запись в Книге почетных гостей музея.

предоставлено realnoevremya.ru музеем

Своими впечатлениями от мероприятия поделилась сотрудник музея и организатор экскурсии С. Бородина:

— Я познакомилась с Его Высокопреосвященством митрополитом Кириллом на открытии выставки в честь юбилея Казанской епархии — нашем совместном проекте, и уже тогда была впечатлена его открытостью и доброжелательностью. А сегодня поняла, какой это образованный человек, знаток не только религиозного, но и светского искусства, обладающий хорошим чувством юмора и тактом, активно интересующийся всем, что происходит в Казани и Татарстане. В частности, увидев макет территорий Восточной дуги, проектом развития которой занимается ИГК ASG invest, он живо им заинтересовался, и по вопросам я поняла, что он знаком с планами развития города. Я уверена, что сотрудничество наше с Музеем Казанской епархии продолжится и будет обоюдно интересным, поскольку в нашем собрании есть церковная мебель, выставка которой в музее епархии будет уместной, ряд наших объектов находятся на улице, которая так и называлась Дорога к храму, что позволяет включить их в паломнический туристический маршрут… Удивительно, но он в курсе наших планов об организации экспозиции монументальной религиозной живописи в одном из залов Дворца изящных искусств, который разместится в здании по улице К. Маркса, 17. Словом, направлений партнерства может быть много, и сегодня я убедилась, что митрополиту Казанскому и Татарстанскому это интересно.

предоставлено realnoevremya.ru музеем

Татьяна Харитонова