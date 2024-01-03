Казанские и томские ученые научились управлять прочностью металлического сплава

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ученые Казанского федерального и Томского государственного университетов научились управлять прочностью металлического сплава. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

— Пористость представляет собой в некотором роде уникальный инструмент, с помощью которого можно в определенных рамках управлять общими упруго-пластичными свойствами материала. Так, например, с помощью внесения пористости можно очень аккуратно понижать прочность металлического сплава — получать образец, обладающий меньшей прочностью по сравнению с монолитным аналогом, — объяснил заведующий кафедрой вычислительной физики Института физики КФУ Анатолий Мокшин.

Снижение прочности сплава иногда требуется в медицине. Например, оно нужно в хирургии и эндопротезировании.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Если имплант недостаточно прочен, он быстро разрушится, а если прочность импланта будет выше, чем у биологической ткани, то он будет вызывать деградацию и разрушение ткани, в которую он внедрен и с которой контактирует, — объяснил собеседник.

В конце ноября ученые КФУ вместе с казанскими и московскими нейрохирургами сделали значимые открытия в области цитокинов, играющих решающую роль в исходе травмы спинного мозга. Их мониторинг может найти более эффективные механизмы помощи пациентам с ТСМ.

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Айрат Назипов