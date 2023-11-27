Ученые КФУ изучают эффективные способы помощи пациентам с травмой спинного мозга

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ вместе с казанскими и московскими нейрохирургами сделали значимые открытия в области цитокинов, играющих решающую роль в исходе травмы спинного мозга. Их мониторинг может найти более эффективные механизмы помощи пациентам с ТСМ.

— Исследования цитокинов при травме спинного мозга помогают лучше понять патофизиологию повреждения и могут предоставить ценную информацию для разработки новых методов лечения и диагностики, — цитирует ведущего научного сотрудникоа НИЛ «Генные и клеточные технологии» Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Яну Мухамедшину пресс-служба вуза.

Как говорят ученые, современные методы лечения ТСМ часто являются обобщенными и могут не учитывать уникальные биохимические изменения, происходящие у каждого пациента. Их подход может предложить более персонализированный подход, потенциально снижая риск осложнений и улучшая прогноз для пациентов.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Измерение цитокинов на каждом контрольном этапе — на 3-и, 7-е и 14-е сутки после травмы — позволит говорить о характере воспаления. В дальнейшем можно будет более эффективно выстраивать прогноз выздоровления и лучше проводить терапию, исходя из состояния конкретного пациента, — объяснил младший научный сотрудник НИЛ «Генные и клеточные технологии» Ильяс Кабдеш.

Травма спинного мозга может вызвать неврологические расстройства, которые приводят к серьезной инвалидности. Раньше она часто наблюдалась у молодежи, но теперь ее активно выявляют и у пожилых людей. Ежегодно ТСМ затрагивает десятки тысяч людей.

В августе 2022 года аспирант первого года обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Давран Сабиров одержал победу в конкурсе «Студенческий стартап» по направлению «Медицина и технологии здоровьесбережения». Он разрабатывал тест-систему для диагностики травм спинного мозга.

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Айрат Назипов