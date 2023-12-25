Казанцы пожаловались на нечищеные от снега улицы — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Жители Казани жалуются на нечищеные дороги и улицы. Из-за мощного снегопада на многих участках было затруднено движение. В связи с этим горожане раскритиковали работу дорожных служб, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Не очищено, все плохо. Везде, везде, везде. Пробки, — лаконично пожаловался Камиль Галиахметов.

Дорожные службы Казани перешли на усиленный круглосуточный режим. За ночь с улиц города вывезли почти 2,5 тысячи тонн снега. За это время в городе выпало 10 мм снега, что соответствует 20% месячной нормы осадков.

— Сегодня с утра вышли люди, вышла техника на уборку снега во дворах. Снега много. Есть норматив: в течение шести часов после завершения снегопада произвести уборку, но если ждать, когда он закончится, то снегом все будет завалено. Поэтому не ждем и снег убираем уже сейчас, — объяснил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Как говорят синоптики, в предстоящие сутки циклон уйдет дальше на Север. Сильных снегопадов в Казани уже не ожидается. Днем 26 декабря прогнозируется небольшой снег.

Сегодня на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки. Из-за непогоды в казанском аэропорту задержалось несколько рейсов.

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Айрат Назипов