Из-за водителя КАМАЗа казанские троллейбусы временно изменили схему движения
В районе Речного порта в Казани водитель КАМАЗа повредил контактную сеть. Из-за этого изменилось движение троллейбусов маршрутов №3, 5.
Маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке улиц Пушкина и Горького. Троллейбус №5 будет ходить до железнодорожного вокзала.
Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия.
31 декабря на улице Академика Глушко повредили контактную сеть. По этой причине в городе временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №3, 5, 9 и 12.
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