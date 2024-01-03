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Из-за водителя КАМАЗа казанские троллейбусы временно изменили схему движения

16:12, 03.01.2024
Из-за водителя КАМАЗа казанские троллейбусы временно изменили схему движения
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В районе Речного порта в Казани водитель КАМАЗа повредил контактную сеть. Из-за этого изменилось движение троллейбусов маршрутов №3, 5.

Маршрут троллейбуса №3 будет разворачиваться на перекрестке улиц Пушкина и Горького. Троллейбус №5 будет ходить до железнодорожного вокзала.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», на месте работают аварийные службы предприятия.

realnoevremya.ru/Диана Жиленкова (архив)

31 декабря на улице Академика Глушко повредили контактную сеть. По этой причине в городе временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №3, 5, 9 и 12.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
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