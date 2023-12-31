Из-за повреждения контактной сети на улице Академика Глушко в Казани приостановили движение троллейбусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на улице Академика Глушко повреждена контактная сеть. В связи с этим временно перестали ходить троллейбусы маршрутов №3, 5, 9 и 12, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Как уточняется, на месте уже работают аварийные службы. Устранить неполадки планируется за час — приблизительно, после 14.00 мск.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в четверг из-за повреждения контактной сети грузовиком в районе речного порта, временно изменяли маршруты троллейбусов №3 и 5. А в понедельник сообщалось о возможных задержках в Казани троллейбусов из-за аварийных работ МУП «Водоканал» на участке по ул. Авангардной, 153. Задержки возникали в движении троллейбусов маршрутов №6, 9 на участке от остановки «Ул. Авангардная» (через улицу Кулагина) до остановки «Ул. Техническая».

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Илина Хакимова