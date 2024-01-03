Казань попала в список самых популярных городов для новогодних поездок

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казань включили в топ-10 городов, куда россияне чаще прибывают в новогодние праздники. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные опроса «Суточно.ру», в котором приняли участие 4,8 тыс. респондентов.

Самым популярным городом для новогодних поездок стал Санкт-Петербург — за него проголосовали 19% опрошенных. На втором месте — Калининград (17%), на третьем — Красная Поляна (13%).

Столица Татарстана заняла шестое место (8%). Также в десятку лучших включили Великий Устюг (12%), Кисловодск (11%), Шерегеш (7%), Сортавала (6%), Дербент (4%) и Петрозаводск (3%). Организаторы опроса решили не включать в рейтинг Москву.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Казань вошла в число популярных железнодорожных направлений на новогодние праздники. Кроме столицы Татарстана, в числе популярных направлений из Москвы и обратно оказались Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Симферополь.

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Айрат Назипов