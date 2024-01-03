Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о желании баллотироваться в 2026 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он не планирует проводить референдум по Конституции и баллотироваться на переизбрание в 2026 году. Такие слухи ранее появились в соцсетях.

— Это ложная информация. Отныне каждый не сможет делать что хочет и вносить изменения в Конституцию. А когда речь идет о таком важном вопросе, это даже невозможно. Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений в Конституцию в ее нынешнем виде. Правило, согласно которому президент может быть избран только один раз, больше никогда не изменится, — объяснил глава государства.

Он напомнил, что идею однократного семилетнего президентского срока он высказывал во время закрытых дискуссий еще 15 лет назад. Но его идею не поддержали.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— После того как меня избрали президентом, я взвесил преимущества и недостатки этой инициативы и много думал о том, как ее реализовать. В 2022 году в Конституцию был внесен ряд важных изменений, упраздняющих полномочия суперпрезидента. Затем я вновь представил идею семилетнего срока. Вся страна поддержала мою инициативу. Это конец этой истории, — сказал он в интервью газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).

Касым-Жомарт Токаев стал президентом Казахстана в 2019 году. Он сменил Нурсултана Назарбаева, который руководил страной с 16 декабря 1991 года.

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Айрат Назипов