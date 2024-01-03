Президент Казахстана указал на невозможность решить мировые проблемы без участия России

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана (архив)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает Россию страной, без которой невозможно решить ни одну из мировых проблем. Об этом глава государства рассказал в интервью газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).

— Президент России Владимир Путин — человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны, — выразил мнение казахстанский лидер.

Токаев напомнил, что Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Товарооборот двух стран за первые 10 месяцев 2023 года составил $21,4 миллиарда.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В ноябре России Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали трехлетний план действий между государствами. Стороны заключили в том числе план мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики двух стран, совместный план мероприятий по взаимодействию Федеральной таможенной службы и Комитета государственных доходов Минфина Казахстана и так далее.



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Айрат Назипов