Казанский «Ак Барс» поднялся в индексе силы команд КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Ак Барс» улучшил свое положение в индексе силы команд КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова поднялись на три строчки, заняв 10-е место, сообщает пресс-служба лиги.

Рейтинг возглавляет СКА. На 2-е место забрался ярославский «Локомотив», опередив «Салават Юлаев», «Спартак» и «Торпедо», который находится на третьей строчке.

Индекс силы — это рейтинг, который подсчитывается математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом рейтинг показывает, какие команды находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В последнем матче 2023 года «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в «зеленом дерби». Игра завершилась счетом 3:2 в пользу казанцев.



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Айрат Назипов