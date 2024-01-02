Российские аэропорты хотят установить системы по борьбе с дронами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Около 60 российских аэропортов заинтересованы в установке средств радиоэлектронной борьбы для подавления дронов. Об этом рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

— В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников, — приводит его слова ТАСС.

Систему по обнаружению и подавлению беспилотников сейчас тестирует аэропорт Шереметьево.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в ряде региона из-за атак беспилотников аэропорты периодически прекращают обслуживание самолетов на вылет. Один из последних случаев произошел 19 декабря в Москве.



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Айрат Назипов