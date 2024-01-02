Рейс из Казани в Ереван задерживается почти на 8 часов из-за неисправности самолета
Из Казани не может вылететь самолет авиакомпании Red Wings. Вылет отложили с 14:55 до 22:45.
Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, борт задерживается по причине технической неисправности воздушного судна. На рейс зарегистрировано 58 пассажиров.
В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле надзорного ведомства.
В конце декабря рейс из Казани до казахстанского города Тараз задержали на несколько часов по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса. Авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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