Татарстанцы потратили на билеты в кино 1 января свыше 18 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день нового года татарстанцы потратили на билеты в кино 18,4 млн рублей. Статистику на основе данных Единой автоматизированной информационной системы изучило «Реальное время».

Чаще всего в республике ходили на фильм «Холоп 2». Комедия Клима Шипенко 1 января собрала 8,6 млн рублей — на нее сходили 20 902 зрителя. Вышедшая в прокат сказка «Бременские музыканты» расположилась на второй строчке рейтинга с показателем 6,1 млн рублей (14 844 зрителя). Тройку лидеров замкнул мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», который за один день собрал 1,8 млн рублей (4 518 зрителей).

В десятку лучших также вошли проекты: «Манюня: новогодние приключения», «Елки 10», «Феррари», «Великолепная пятерка», «Теща», «По щучьему велению», «Мальчик и птица».

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В целом россияне 1 января потратили на билеты в кино более 600 млн рублей. Тройка лидеров осталась такой же.

Напомним, в декабре «Татаркино» планировало выделить 2,3 млн рублей на право проката и публичного показа кинофильмов на территории Татарстана. В список вошли 126 кинокартин зарубежного и российского производства.



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Айрат Назипов