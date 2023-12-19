В Татарстане на прокат зарубежных и российских фильмов выделят 2,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

«Татаркино» выделит 2,3 млн рублей на право проката и публичного показа кинофильмов на территории Татарстана. В список вошли 126 кинокартин зарубежного и российского производства, изучило тендер «Реальное время».

Исполнитель гарантирует приобретение права проката на фильмы у лиц, обладающих исключительными правами на фильмы и передачу прав проката заказчику, а также обязан при необходимости урегулировать все споры с владельцами прав на фильмы, предоставить прокатное удостоверение.

Помимо российских фильмов, в перечне присутствуют проекты из США, Франции, Малайзии, Мексики, Китая, Германии, Польши, Канады, Чехии, Великобритании, Таиланда, Бельгии, ЮАР, Аргентины, Австралии, Австрии и Италии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Права на показ и прокат нужно предоставить на такие фильмы, как: «Неудержимые 4», «В поисках снежного барса», «Хвостатые пришельцы», «Баба Яга. Спасает мир», «Сэм Песочный Эльф», «Гардемарины 1787. Мир», «Смешарики снимают кино», «Человек ниоткуда», «Катастрофа» и многие другие.

Стоит отметить, что фильмы из списка уже начали показывать в кинотеатрах Татарстана.

В сентябре 2023 года средняя цена билета в кинотеатр в Татарстане составила 270,28 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 23,6%.

В начале осени в российских кинотеатрах начали показывать американские кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймера». В некоторых городах зарубежные ленты обрели русские названия и стали «Быстрыми свиданиями» и «Дубаком». До Казани фильмы добрались в оригинале, однако без оговорок не обошлось. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов