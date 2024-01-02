Мигрантов обяжут уведомлять МВД о начале своей работы в России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Все въезжающие в Россию мигранты, желающие трудоустроиться, должны будут уведомлять МВД о начале работы. Новые правила вступят в силу с 7 января.

— Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент, — сказано в документе.

Документ можно заполнить как вручную, так и на компьютере на русском языке. Еще необходимо предоставить копию трудового договора или договора на выполнение работ.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Напомним, в начале декабря начальник полиции Управления МВД России по Казани Ильнур Хаялиев рассказал, что в городе с начала 2023 года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. По его словам, с начала 2023 года столицу Татарстана посетили 170 тысяч иностранцев из 170 стран — это на 12% больше, чем в прошлом году.

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Айрат Назипов