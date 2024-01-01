В Татарстане намерены построить складской комплекс рядом с новой трассой М-12

В Татарстане начнут строить склады класса А рядом с новой трассой М-12, сообщили ТАСС в пресс-службе IBC Global.



Склад будет соответствовать классу А и предназначаться для хранения, сортировки и управления товарными запасами. Высота потолков составит 12,5 м. Это позволит использовать вертикальное пространство для хранения в шесть-семь ярусов.

Также в складах обустроят бетонные полы с дополнительным противопылевым покрытием с нагрузкой не меньше 8 т/кв. м. Объект оборудуют доками для удобства погрузочно-разгрузочных работ.

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Маргарита Головатенко