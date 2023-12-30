РБК: расходы бюджета на экономику в 2024 году вырастут на 300 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Расходы бюджета России на экономику в 2024 году вырастут на 300 млрд рублей, следует из обновленной информации Министерства финансов России, которую приводит РБК.



Ассигнования по разделу «Социальная политика» вырастут на 141 млрд рублей — до 7,87 трлн рублей. План расходов по разделу «Национальная оборона» снизился на 397 млрд рублей — до 10,38 трлн.

Сократились также расходы по национальной безопасности и правоохранительной деятельности — на 103 млрд рублей, до 3,29 трлн рублей.

В 2023 году доходы и расходы российского федерального бюджета превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов.

Президент России Владимир Путин 27 ноября утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

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Маргарита Головатенко