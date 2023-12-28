Ненефтегазовые доходы России в 2023 году выросли на 3,1 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году доходы и расходы российского федерального бюджета превысили план за счет роста ненефтегазовых доходов, объяснил министр финансов России Антон Силуанов.

— По доходам и по расходам показатели выше, чем планировали. Выросли доходы — выросли расходы. Доходы в первую очередь ненефтегазовые, на 3,1 трлн рублей. А нефтегаз в плане было 8,93 трлн рублей, может быть, будет около 9 трлн рублей, — сказал он.

Министр, говоря о расходах федерального бюджета по итогам 2023 года, заявил, что «по плану было 29 трлн рублей бюджет, а по факту — 32,2 трлн рублей».

— Общий объем расходов растет. Конечно, переструктурирование расходов идет, но это нормально, — объяснил министр.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Силуанов добавил, что в этом году в России не стали сокращать какие-либо социальные или инвестиционные расходы. По его словам, «социальные вообще не трогали».

— В номинале все плановые задачи, которые были, они практически все исполнились в тех цифрах, которые мы планировали, а в удельном весе, в процентном соотношении к общему объему расходов — да, конечно, где-то подсели, — цитирует слова Силуанова «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин 27 ноября утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год утвержден в объеме 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 33,552 трлн, в 2026-м — 34,051 трлн. Расходы составят 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.



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Илина Хакимова