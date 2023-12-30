Глава МИД Аргентины: решение не вступать в БРИКС было отчасти идеологическим

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Решение Аргентины не вступать в БРИКС отчасти было идеологическим, сообщила глава аргентинского МИД Диана Мондино.



Так она ответила на вопрос о том, каким было решение Буэнос-Айреса — идеологическим или практическим.

Диана Мондино в интервью газете La Nación сообщила, что Аргентина уже имеет торговые отношения со странами БРИКС, сообщает RT.

Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС — такой ответ глава страны дал в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко