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МИД: США планируют открыть «второй фронт» на Южном Кавказе

08:54, 30.12.2023
МИД: США планируют открыть «второй фронт» на Южном Кавказе
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

США рассматривают открытие «второго фронта» против России на Южном Кавказе, заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, в Вашингтоне «давно не скрывают» что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта». Он отметил, что это «в корне противоречит подлинным интересам народов региона».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Армения, следуя подсказкам Запада, намерена кардинально переориентировать внешнюю политику. По ее словам, действия США и ЕС ставят перед собой цель вытеснить Россию с Южного Кавказа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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