Рособрнадзор утвердил сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рособнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2024 году. Соответствующая информация размещена в telegram-канале ведомства.

— В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября, — сообщили в ведомстве.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также поделили на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября). Экзамены в 9-х классах, которые ранее были запланированы на 24 и 25 мая 2024 года, перенесли из-за «последних звонков».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще школьникам запретят использовать на ОГЭ по математике непрограммируемый калькулятор.

В сентябре было установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024/25 учебном году. Требования остались теми же, что в 2023/24 учебном году.

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Айрат Назипов