Жителей Татарстана призвали не откладывать обмен водительских удостоверений

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жителей Татарстана попросили не откладывать обмен водительских удостоверений, так как в 2025—2026 годах могут возникнуть большие очереди из тех, кому нужно пройти эту процедуру. Рекомендацию дал заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике, подполковник полиции Дамир Бикмухаметов.

— Госавтоинспекция рекомендует не откладывать обмен водительских удостоверений на 2025—2026 годы, так как в дальнейшем ожидается большой наплыв посетителей в экзаменационные подразделения. Придут граждане, которые получали водительские удостоверения в 2015—2016 годах, а также те, кто не обменял их сегодня, — обратился он к татарстанцам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году в Татарстане по сравнению с прошлым годом количество выданных водительских удостоверений снизилось на 32%. Дамир Бикмухаметов объяснил, что в первую очередь это связано с постановлением правительства страны, по которому действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекли или истекают с 1 января прошлого года по 31 декабря 2023-го, продлены.

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Татьяна Демина