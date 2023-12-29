Волейболисты казанского «Зенита» завершили год победой над «Нефтяником»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский мужской волейбольный клуб «Зенит» выиграл в последнем матче 2023 года в чемпионате России. В рамках 13-го тура клуб из столицы Татарстана победил «Нефтяник» в Оренбурге.

Матч завершился «сухой» победой казанского «Зенита» — 0:3. В первой партии волейболисты Алексея Вербова выиграли со счетом 20:25, во второй счет составил 19:25, в третьей — 13:25.

Таким образом, казанская команда завершила год на втором месте в турнирной таблице. Первое место занимает новосибирский «Локомотив». Он оторвался от «Зенита» на 4 очка.

В воскресенье, 24 декабря, «Зенит-Казань» стал 12-кратным обладателем Кубка России. В финале турнира казанские волейболисты сломили сопротивление московского «Динамо» — 1:3 (26:28, 32:30, 17:25, 20:25).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов