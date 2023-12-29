Оборот российских фитнес-клубов вырос за год на 11,6%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

По итогам 2023 года оборот фитнес-клубов в России составит 172 млрд рублей, что на 11,6% больше, чем за прошлый год. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные исследования Национального фитнес-сообщества.

Как заявила глава НФС Елена Силина, для фитнес-клубов финансовые показатели 2023 года стали лучшими с 2020-го. За год в стране открылось 612 новых организаций, в то время как в 2022-м — 572, в 2021 году — 400, а в пандемийном 2020 году — ни одного.

Выросли в 2023 году продажи клубных карт — на 12% по сравнению с прошлым годом. По отношению к допандемийному 2019-му они увеличились на 3,2%.

Посещаемость фитнес-клубов выросла по сравнению с 2022 годом на 8,5%. При этом по отношению к допандемийному 2019 году показатель упал на 2,7%.

Напомним, по результатам исследования ВЦИОМ, в России спортом от одного-трех раз в месяц занимаются 54% жителей. Около четверти россиян — 22% — тренируются два-три раза в неделю.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина